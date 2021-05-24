ЗМІ називають Женеву ймовірним місцем зустрічі Байдена з Путіним
Понеділок, 24 травня 2021, 16:40
ЗМІ повідомляють, що зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, ймовірно, відбудеться у Швейцарії, в Женеві.
Джерело: кореспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter
Деталі: ЗМІ повідомили цю інформацію 4 джерела в американській адміністрації.
Беннет вважає, що темою розмови буде деескалація відносин США і Росії.
Пряма мова Беннетта: "Женева, Швейцарія, є найімовірнішим місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють NBC News чотири джерела в адміністрації".
Передісторія:
- Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
- Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
- Кремль у квітні не бачив можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.
Читайте також: Слова чи дії: наскільки Джо Байден готовий підтримати Україну в стримуванні РФ
Українська правда