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ЗМІ називають Женеву ймовірним місцем зустрічі Байдена з Путіним

Понеділок, 24 травня 2021, 16:40
ЗМІ називають Женеву ймовірним місцем зустрічі Байдена з Путіним

ЗМІ повідомляють, що зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, ймовірно, відбудеться у Швейцарії, в Женеві.

Джерело: кореспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter

Деталі: ЗМІ повідомили цю інформацію 4 джерела в американській адміністрації.

Беннет вважає, що темою розмови буде деескалація відносин США і Росії.

Пряма мова Беннетта: "Женева, Швейцарія, є найімовірнішим місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють NBC News чотири джерела в адміністрації".

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
  • Кремль у квітні не бачив можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

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Українська правда

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Теми: БайденПутінШвейцарія
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