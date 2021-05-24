СМИ называют Женеву вероятным местом встречи Байдена с Путиным

СМИ сообщают, что встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, вероятно, пройдет в Швейцарской Женеве.

Источник: корреспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter

Детали: СМИ сообщает информацию со ссылкой на 4 источника в американской администрации.

Беннет считает, что темой разговора будет деэскалация отношений США и России.

Прямая речь Беннетта: "Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации".

Предыстория:

Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

Кремль в апреле не видил возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

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