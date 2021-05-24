СМИ называют Женеву вероятным местом встречи Байдена с Путиным
Понедельник, 24 мая 2021, 16:40
СМИ сообщают, что встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, вероятно, пройдет в Швейцарской Женеве.
Источник: корреспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter
Детали: СМИ сообщает информацию со ссылкой на 4 источника в американской администрации.
Беннет считает, что темой разговора будет деэскалация отношений США и России.
Прямая речь Беннетта: "Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации".
Предыстория:
- Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
- Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.
- Кремль в апреле не видил возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.
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Украинская правда