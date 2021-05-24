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Боррель назвав актом державного піратства примусову посадку літака Ryanair в Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 17:03
Боррель назвав актом державного піратства примусову посадку літака Ryanair в Білорусі

Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав вкрай серйозною ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair владою Білорусі, назвавши її "актом державного піратства".

Про це він заявив в ефірі іспанського радіо Onda Cero, повідомляє "Європейська правда".

"Йдеться про викрадення, акт піратства, вчинений державою", - сказав Боррель, який охарактеризував інцидент як "надзвичайно серйозний".

Він нагадав також, що крім саміту ЄС, на якому лідери обговорять останні події в Білорусі, Рада ЄС найближчим часом має розглянути четвертий пакет санкцій протии режиму Александра Лукашенка.

Нагадаємо, генсек Європейської зовнішньополітичної служби викликав посла Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЄСавіа
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