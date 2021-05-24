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Боррель назвал актом государственного пиратства принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси

Понедельник, 24 мая 2021, 17:03
Боррель назвал актом государственного пиратства принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси

Председатель Европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал крайне серьезной ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair властями Беларуси, назвав ее "актом государственного пиратства".

Об этом он заявил в эфире испанского радио Onda Cero, сообщает "Европейская правда".

"Речь идет о похищении, акте пиратства, совершенном государством", - сказал Боррель, который охарактеризовал инцидент как "чрезвычайно серьезный".

Он напомнил также, что кроме саммита ЕС, на котором лидеры обсудят последние события в Беларуси, Совет ЕС в ближайшее время должен рассмотреть четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко.

Напомним, генсек Европейской внешнеполитической службы вызвал посла Беларуси в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

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Темы: БеларусьЕСавиа
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