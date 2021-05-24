Порошенко просить ввести санкції і припинити польоти над Білоруссю

П’ятий президент народний депутат "Євросолідарності" Петро Порошенко закликає запровадити санкції та припинити авіаперельоти над Білоруссю.

Джерело: Facebook-сторінка Петра Порошенка

Пряма мова: "Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини.

Слід припинити авіаційні польоти над територією Білорусі.

Встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України.

Слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну.

Посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні".

Деталі: За словами Порошенка, запровадження нових санкцій проти білоруського режиму і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на порушення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка принципів демократії.

Нардеп закликає ЄС, США та українську владу запровадити санкції проти Білорусі.

Політик додав, що затриманого Романа Протасевича та інших політичних в‘язнів мають негайно звільнити.

Порошенка вважає, що Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, тому не варто порівнювати цю ситуацію з українською спецоперацією щодо затримання "Вагнерівців" на території Білорусі.

Передісторія: У неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"