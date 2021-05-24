Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просит ввести санкции и прекратить полеты над Беларусью

Понедельник, 24 мая 2021, 17:06
Порошенко просит ввести санкции и прекратить полеты над Беларусью

Пятый президент народный депутат "Евросолидарности" Петр Порошенко призывает ввести санкции и прекратить авиаперелеты над Беларусью.

Источник: Facebook-страница Петра Порошенко

Прямая речь: "Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления похищения человека.

Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси.

Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины.

Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину.

Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине".

Детали: По словам Порошенко, введение новых санкций против белорусского режима и его российских покровителей должно стать адекватным ответом на нарушение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко принципов демократии.

Нардеп призывает ЕС, США и украинские власти ввести санкции против Беларуси.

Политик добавил, что задержанного Романа Протасевича и других политических заключенных должны немедленно освободить.

Порошенко считает, что Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, поэтому не стоит сравнивать эту ситуацию с украинской спецоперацией по задержанию "Вагнеровцев" на территории Беларуси.

Предыстория: В воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьсанкцииПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
Все новости...
Реклама: