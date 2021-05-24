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Порошенко просит ввести санкции и прекратить полеты над Беларусью

Понедельник, 24 мая 2021, 17:06

Пятый президент народный депутат "Евросолидарности" Петр Порошенко призывает ввести санкции и прекратить авиаперелеты над Беларусью.

Источник: Facebook-страница Петра Порошенко

Прямая речь: "Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления похищения человека.

Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси.

Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины.

Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину.

Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине".

Детали: По словам Порошенко, введение новых санкций против белорусского режима и его российских покровителей должно стать адекватным ответом на нарушение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко принципов демократии.

Нардеп призывает ЕС, США и украинские власти ввести санкции против Беларуси.

Политик добавил, что задержанного Романа Протасевича и других политических заключенных должны немедленно освободить.

Порошенко считает, что Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, поэтому не стоит сравнивать эту ситуацию с украинской спецоперацией по задержанию "Вагнеровцев" на территории Беларуси.

Предыстория: В воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Украинская правда
Темы: БеларусьсанкцииПорошенко


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