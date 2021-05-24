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СБУ викрила ботоферму, яка працювала в інтересах Росії

Понеділок, 24 травня 2021, 17:34

Кіберфахівці Служби безпеки у Черкасах заблокували роботу ботоферми, члени якої працювали в інтересах гібридної агресії РФ проти України.

Джерело: пресслужба СБУ      

Деталі: Встановлено, що ботоферму "підтримував" мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

Підприємцю платили криптовалютою та через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.

Задокументовано, що через ботоферму розповсюджували дезінформацію про події в ОРДЛО, проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 400 сім-карток мобільних операторів.

Справу відкрили за статтею "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" ККУ.

 

Українська правда
Теми: СБУпропагандасепаратизмРосія


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