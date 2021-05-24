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СБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России

Понедельник, 24 мая 2021, 17:34
СБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России

Киберспециалисты Службы безопасности в Черкассах заблокировали работу ботофермы, члены которой работали в интересах гибридной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: установлено, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Предпринимателю платили криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.

Задокументировано, что через ботоферму распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт мобильных операторов.

Дело открыли по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УКУ.

 

Украинская правда

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Темы: СБУпропагандасепаратизмРосcия
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