СБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России

Киберспециалисты Службы безопасности в Черкассах заблокировали работу ботофермы, члены которой работали в интересах гибридной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: установлено, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Предпринимателю платили криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.

Задокументировано, что через ботоферму распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт мобильных операторов.

Дело открыли по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УКУ.