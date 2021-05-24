Лукашенко зустрінеться з Путіним у п'ятницю - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на цьому тижні відвідає Росію і проведе переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в Москві і в Мінську, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел, зустріч запланована на п'ятницю, 28 травня.

Це буде вже третій візит Лукашенка в Росію з початку року. Перший відбувся 22 лютого - Лукашенко тоді прилітав у Сочі.

22 квітня Лукашенко і Путін спілкувалися в Москві.

Новина про зустріч Лукашенка і Путіна надійшла наступного дня після того, як у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"