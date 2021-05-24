Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко встретится с Путиным в пятницу - СМИ

Понедельник, 24 мая 2021, 17:43

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе посетит Россию и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Минске, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, встреча запланирована на пятницу, 28 мая.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Первый состоялся 22 февраля - Лукашенко тогда прилетал в Сочи.

22 апреля Лукашенко и Путин общались в Москве.

Новость о встрече Лукашенко и Путина поступила на следующий день после того, как в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом



powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко

Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу

спискиАудит госдач: кого может коснуться выселение

СМИ узнали, какие варианты наказаний ЕС рассматривает за действия Лукашенко с самолетом Ryanair

Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты

Все новости...
Последние новости
17:43
Лукашенко встретится с Путиным в пятницу - СМИ
17:36
Корпоративная реформа: Шмыгаль поручил возобновить работу Номинационного комитета
17:34
фотоСБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России
17:26
"Прокурора" оккупированного Алчевска приговорили к 8 годам за помощь террористам
17:18
Госбанки подали отчеты: сколько заработали члены набсоветов в 2020 году
17:17
В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко
17:06
Порошенко просит ввести санкции и прекратить полеты над Беларусью
17:03
Боррель назвал актом государственного пиратства принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси
16:55
В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных – министр
16:52
От Суркиса в УАФ ушел еще один звездный экс-динамовец
Все новости...