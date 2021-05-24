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Лукашенко встретится с Путиным в пятницу - СМИ

Понедельник, 24 мая 2021, 17:43
Лукашенко встретится с Путиным в пятницу - СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе посетит Россию и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Минске, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, встреча запланирована на пятницу, 28 мая.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Первый состоялся 22 февраля - Лукашенко тогда прилетал в Сочи.

22 апреля Лукашенко и Путин общались в Москве.

Новость о встрече Лукашенко и Путина поступила на следующий день после того, как в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

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