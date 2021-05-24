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У Лукашенка придумали версію, що про бомбу у Ryanair написав ХАМАС

Понеділок, 24 травня 2021, 18:10
У Лукашенка придумали версію, що про бомбу у Ryanair написав ХАМАС

У міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака RyanAir, який напередодні примусово посадили в аеропорту Мінська, надійшло на електронну пошту мінського летовища від "солдатів ХАМАСу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам заявив директор департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський, його заяву цитує БЕЛТА.

"23 травня 2021 року на електронну пошту Національного аеропорту Мінськ з електронної адреси protonmail.com англійською мовою надійшло письмове повідомлення такого змісту: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази.

Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. В цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - розповів представник білоруського міністерства під час брифінгу щодо посадки літака Ryanair у Мінську. 

"Тільки уявіть, що могло б статися в Вільнюсі, аеропорт якого знаходиться прямо в центрі міста, якби інформація, не дай бог, виявилася правдою", - сказав Сікорський. 

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: Лукашенкоавіатероризм
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