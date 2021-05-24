У Лукашенко придумали версию, что о бомбе в Ryanair написал ХАМАС
В министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета RyanAir, который накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, поступило на электронную почту минского аэропорта от "солдат ХАМАСа".
Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, его заявление цитирует БЕЛТА.
"23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа.
"Только представьте, что могло бы произойти в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация, не дай бог, оказалась правдой", - сказал Сикорский.
В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.
Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом