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У Лукашенко придумали версию, что о бомбе в Ryanair написал ХАМАС

Понедельник, 24 мая 2021, 18:10

В министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета RyanAir, который накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, поступило на электронную почту минского аэропорта от "солдат ХАМАСа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, его заявление цитирует БЕЛТА.

"23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа.

Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - рассказал представитель белорусского министерства во время брифинга по посадке самолета Ryanair в Минске.

"Только представьте, что могло бы произойти в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация, не дай бог, оказалась правдой", - сказал Сикорский.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: Лукашенкоавиатерроризм


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