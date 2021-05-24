Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондон заборонив "Белавіа" літати в Британію, вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 18:28
Лондон заборонив Белавіа літати в Британію, вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс сказав авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Після вчорашнього вимушеного перенаправлення літака Ryanair до Мінська я доручив національному регулятору вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, щоб забезпечити безпеку пасажирів. Я також призупинив дію дозволу "Белавії" на польоти", - заявив міністр.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив у парламенті, що примусова посадка літака була "шокуючим нападом на цивільну авіацію".

"Велика Британія засуджує вчорашні дії білоруської влади, яка заарештувала журналіста Романа Протасевича шляхом підступу змусивши літак до посадки в Мінську. Лукашенко повинен бути притягнутий до відповідальності за свої дії" - йдеться у заяві глави МЗС.

За його словами, Британія закликає негайно звільнити Протасевича та інших політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.

"Британія працює з нашими союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції. Велика Британія також закликає Раду ICAO терміново зібратися, щоб розглянути питання про порушення міжнародних правил режиму захисту цивільної авіації" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяБілорусьавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: