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Лондон заборонив "Белавіа" літати в Британію, вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 18:28

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс сказав авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Після вчорашнього вимушеного перенаправлення літака Ryanair до Мінська я доручив національному регулятору вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, щоб забезпечити безпеку пасажирів. Я також призупинив дію дозволу "Белавії" на польоти", - заявив міністр.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив у парламенті, що примусова посадка літака була "шокуючим нападом на цивільну авіацію".

"Велика Британія засуджує вчорашні дії білоруської влади, яка заарештувала журналіста Романа Протасевича шляхом підступу змусивши літак до посадки в Мінську. Лукашенко повинен бути притягнутий до відповідальності за свої дії" - йдеться у заяві глави МЗС.

За його словами, Британія закликає негайно звільнити Протасевича та інших політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі.

"Британія працює з нашими союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції. Велика Британія також закликає Раду ICAO терміново зібратися, щоб розглянути питання про порушення міжнародних правил режиму захисту цивільної авіації" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: Велика БританіяБілорусьавіа


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