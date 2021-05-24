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Лондон запретил "Белавиа" летать в Британию, требует у своих перевозчиков избегать Беларуси

Понедельник, 24 мая 2021, 18:28

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сказал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"После вчерашнего вынужденного перенаправления самолета Ryanair в Минск я поручил национальному регулятору требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Я также приостановил действие разрешения" Белавии "на полеты", - заявил министр.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил в парламенте, что принудительная посадка самолета была "шокирующим нападением на гражданскую авиацию".

"Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, арестовавших журналиста Романа Протасевича путем хитрости заставив самолет совершить посадку в Минске. Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за свои действия ", - говорится в заявлении главы МИД.

По его словам, Великобритания призывает немедленно освободить Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси.

"Британия работает с нашими союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции. Великобритания также призывает Совет ICAO срочно собраться, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении международных правил режима защиты гражданской авиации ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: ВеликобританияБеларусьавиа


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