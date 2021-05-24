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Латвія висилає білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Мінська

Понеділок, 24 травня 2021, 19:05

МЗС Латвії оголосило про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин у відповідь на дії Мінська, який оголосив про висилку латвійських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Латвії.

"У відповідь на дії Білорусі міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового уповноваженого представника Білорусі, щоб повідомити про ідентичні дії та висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин" - йдеться у заяві.

24 травня посла Латвії в Білорусі Ейнарса Семаніса було викликано до міністерства закордонних справ Білорусі, де було повідомлено про рішення запропонувати дипломатам посольства Латвії в Мінську покинути країну.

Посол повинен залишити Білорусь протягом 24 годин, а інші дипломати протягом 48 годин.

Один адміністративний працівник залишиться в посольстві для нагляду за будинком.

Рішення вислати дипломатів Латвії було прийняте у відповідь на "образу" білоруського державного прапора.

У понеділок мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Теми: ЛатвіяБілорусьдипломатичні відносини


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