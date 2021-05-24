Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска

МИД Латвии объявил о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений в ответ на действия Минска, который объявил о высылке латвийских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Латвии.

"В ответ на действия Беларуси министерство иностранных дел Латвии вызвало временного уполномоченного представителя Беларуси, чтобы сообщить об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в заявлении.

24 мая посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему сообщили о решении предложить дипломатампосольства Латвии в Минске покинуть страну.

Посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а другие дипломаты в течение 48 часов.

Один административный работник останется в посольстве для наблюдения за домом.

Решение выслать дипломатов Латвии было принято в ответ на "оскорбление" белорусского государственного флага.

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.