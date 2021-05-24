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Швеція рекомендувала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю

Понеділок, 24 травня 2021, 19:54

Транспортне агентство Швеції рекомендувало шведським авіакомпаніям не літати у білоруському повітряному просторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

"Що ми зробимо сьогодні в другій половині дня, - це закличемо шведські авіакомпанії перевірити, чи дійсно їм потрібно літати в повітряному просторі Білорусі через інцидент на цих вихідних", - каже Саймон Послук, керівник підрозділу Шведського транспортного агентства.

Рекомендація діятиме "поки ситуація і проблема не стабілізуються", зазначає Шведське транспортне агентство. Передумовою для скасування рекомендації буде відповідне повідомлення від Європейського органу з авіаційної безпеки EASA.

Авіакомпанія SAS вже заявила, що виконуватиме поради Шведського транспортного агентства.

"Безпека є нашим найвищим пріоритетом. Ми вживемо необхідних заходів і, звичайно, будемо виконувати рекомендації влади", - сказала представниця авіакомпанії Фрея Аннамац, прес-менеджер SAS.

"У нас є рейс, який здійснюється два рази на тиждень у розглянутому районі, це прямий рейс між Осло та Києвом" - додала вона.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Литва першою в ЄС вирішила з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаБілорусьШвеція
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