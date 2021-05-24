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Швеция рекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью

Понедельник, 24 мая 2021, 19:54

Транспортное агентство Швеции рекомендовало шведским авиакомпаниям не летать в белорусском воздушном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

"Что мы сделаем сегодня во второй половине дня, - это призовем шведские авиакомпании проверить, действительно ли им нужно летать в воздушном пространстве Беларуси из-за инцидента на этих выходных", - говорит Саймон Послук, руководитель подразделения Шведского транспортного агентства.

Рекомендация будет действовать "пока ситуация и проблема не стабилизируются", отмечает Шведское транспортное агентство. Причиной отмены рекомендации будет соответствующее сообщение от Европейского органа по авиационной безопасности EASA.

Авиакомпания SAS уже заявила, что будет выполнять советы Шведского транспортного агентства.

"Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы примем необходимые меры и, конечно, будем выполнять рекомендации властей ", - сказала представительница авиакомпании Фрея Аннамац, пресс-менеджер SAS.

"У нас есть рейс, осуществляемый два раза в неделю в рассматриваемом районе, это прямой рейс между Осло и Киевом", - добавила она.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях.

Литва первой в ЕС решила с 25 мая запретить прибытия в страну и отбытие из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"

Темы: авиаБеларусьШвеция


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