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Лондон натякає на причетність РФ до подій з літаком Ryanair

Понеділок, 24 травня 2021, 20:37

Глава МЗС Британії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

На запитання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "У нас немає чітких деталей щодо цього".

"Я буду на цьому етапі дуже обережним у формулюваннях, тому що, як кажуть, дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути вжиті щонайменше без згоди влади в Москві, але поки нічого незрозуміло" – зазначив міністр.

Рааб заявив, що Британія працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.

Британія також викликала білоруського посла в Лондоні через арешт Романа Протасевича.

Рааб також заявив, що Британія видає повідомлення, в якому рекомендує британським авіакомпаніям припинити польоти над Білоруссю, і що вона негайно припинить дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії "Белавія".

Теми: авіаБілорусьВелика Британія


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