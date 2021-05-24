Лондон намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair

Глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

На вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: "У нас нет четких деталей относительно этого".

"Я буду на этом этапе очень осторожным в формулировках, потому что, как говорят, очень трудно поверить, что подобные действия могут быть приняты по меньшей мере без согласия властей в Москве, но пока ничего неизвестно", - отметил министр.

Рааб заявил, что Великобритания работает с союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси.

Великобритания также вызвала белорусского посла в Лондоне из-за ареста Романа Протасевича.

Рааб также заявил, что Британия выдает сообщение, в котором рекомендует британским авиакомпаниям приостановить полеты над Беларусью, и она немедленно прекратит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании "Белавиа".