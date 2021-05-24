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Вулицю в Анкарі назвуть іменем українського вченого

Понеділок, 24 травня 2021, 21:29

Вулицю в Анкарі, де розташоване посольство України, назвуть іменем українського вченого Агатангела Кримського.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя з Дня народження якого ми відзначаємо цього року. Відтепер вулиця, на якій знаходиться наше Посольство, буде носити його ім’я. Залишилось завершити лише деякі формальності" - написав він.

Також, за словами посла, незабаром в центрі Анкари, в одній із найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії впорядкування. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

"Хочу щиро подякувати турецькій стороні за постійну підтримку та всебічне сприяння і допомогу, яку ми завжди відчуваємо. Отже, наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом" - написав Сибіга.

Теми: Туреччинаісторія


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