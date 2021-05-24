Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого

Улицу в Анкаре, где расположено посольство Украины, назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на своей странице в Facebook написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отныне улица, на которой находится наше посольство, будет носить его имя. Осталось завершить лишь некоторые формальности "- написал он.

Также, по словам посла, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

"Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием "- написал Сибига.