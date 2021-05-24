Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича

На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

Джерело: Telegram-канал Nexta

Деталі: На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас, підстав вірити сказаному на відео немає.

Передісторія:

23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"