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Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича

Понеділок, 24 травня 2021, 22:04

На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці". 

Джерело: Telegram-канал Nexta

Деталі: На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас, підстав вірити сказаному на відео немає. 

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"



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