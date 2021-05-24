Белорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича
Понедельник, 24 мая 2021, 22:04
На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".
Источник: Telegram канал Nexta
Детали: На видео Протасевич говорит, что находится в СИЗО №1 Минска, где к нему относятся с соблюдением всех законов. В то же время, оснований верить сказанному на видео нет.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
- Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
- Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
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