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Белорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича

Понедельник, 24 мая 2021, 22:04

На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

Источник: Telegram канал Nexta

Детали: На видео Протасевич говорит, что находится в СИЗО №1 Минска, где к нему относятся с соблюдением всех законов. В то же время, оснований верить сказанному на видео нет.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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