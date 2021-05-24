ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу

Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.

Джерело: речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Ленд у Twitter

Деталі: Важливо, що рішення Європейської Ради – не остаточне та не набуває чинності одразу, оскільки його ще має ухвалити Рада Європейського Союзу.

У оприлюденій заяві йдеться, що Саміт засудив затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Країни ЄС закликають негайно їх звільнити та не порушувати їх свободу пересування.

Європейська Рада також звернулась до Ради ЄС з проханням підготувати економічні санкції проти представників чинного білоруського режиму, які причетні до затриманням Протасевича та Сапеги.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"