Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу

Понеділок, 24 травня 2021, 23:32
ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу

Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі. 

Джерело: речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Ленд у Twitter

Деталі: Важливо, що рішення Європейської Ради – не остаточне та не набуває чинності одразу, оскільки його ще має ухвалити Рада Європейського Союзу. 

У оприлюденій заяві йдеться, що Саміт засудив затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Країни ЄС закликають негайно їх звільнити та не порушувати їх свободу пересування. 

Європейська Рада також звернулась до Ради ЄС з проханням підготувати економічні санкції проти представників чинного білоруського режиму, які причетні до затриманням Протасевича та Сапеги. 

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: