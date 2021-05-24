ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу
Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.
Джерело: речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Ленд у Twitter
Деталі: Важливо, що рішення Європейської Ради – не остаточне та не набуває чинності одразу, оскільки його ще має ухвалити Рада Європейського Союзу.
У оприлюденій заяві йдеться, що Саміт засудив затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Країни ЄС закликають негайно їх звільнити та не порушувати їх свободу пересування.
Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 24, 2021
Європейська Рада також звернулась до Ради ЄС з проханням підготувати економічні санкції проти представників чинного білоруського режиму, які причетні до затриманням Протасевича та Сапеги.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
- Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"