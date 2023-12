ЄС підтримав заборону на польоти білоруським авіакомпаніям до Євросоюзу

Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.

Джерело: речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Ленд у Twitter

Деталі: Важливо, що рішення Європейської Ради – не остаточне та не набуває чинності одразу, оскільки його ще має ухвалити Рада Європейського Союзу.

У оприлюденій заяві йдеться, що Саміт засудив затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Країни ЄС закликають негайно їх звільнити та не порушувати їх свободу пересування.

