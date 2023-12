ЕС поддержал запрет на полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз

Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Источник: пресс-секретарь президента Европейского Совета Шарля Мишеля Баренда Ленд в Twitter

Детали: Важно, что решение Европейского Совета – не окончательное и не вступает в силу сразу, поскольку его еще должен принять Совет Европейского Союза.

В обнародованном заявлении говорится, что Саммит осудил задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Страны ЕС призывают немедленно их освободить и не нарушать их свободу передвижения.

Европейский Совет также обратилась в Совет ЕС с просьбой подготовить экономические санкции против представителей действующего белорусского режима, причастных к задержанию Протасевича и Сапеги.

