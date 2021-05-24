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ЕС поддержал запрет на полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз

Понедельник, 24 мая 2021, 23:32
ЕС поддержал запрет на полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз

Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Источник: пресс-секретарь президента Европейского Совета Шарля Мишеля Баренда Ленд в Twitter

Детали: Важно, что решение Европейского Совета – не окончательное и не вступает в силу сразу, поскольку его еще должен принять Совет Европейского Союза.

В обнародованном заявлении говорится, что Саммит осудил задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Страны ЕС призывают немедленно их освободить и не нарушать их свободу передвижения.

Европейский Совет также обратилась в Совет ЕС с просьбой подготовить экономические санкции против представителей действующего белорусского режима, причастных к задержанию Протасевича и Сапеги.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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Украинская правда

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