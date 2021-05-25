Затримання Протасевича: генсек ООН закликає до незалежного розслідування
Вівторок, 25 травня 2021, 01:20
Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.
Джерело: Заява представника Гутерреша Стефана Дюжарріка, цитує Інтерфакс-Україна
Дослівно: "Генеральний секретар підтримує заклик до повного, прозорого і незалежного розслідування цього обурливого інциденту і закликає всі залучені до нього сторони співпрацювати з таким розслідуванням".
Передісторія:
- 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
- Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.