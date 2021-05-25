Затримання Протасевича: генсек ООН закликає до незалежного розслідування

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Заява представника Гутерреша Стефана Дюжарріка, цитує Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Генеральний секретар підтримує заклик до повного, прозорого і незалежного розслідування цього обурливого інциденту і закликає всі залучені до нього сторони співпрацювати з таким розслідуванням".

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