Задержание Протасевича: генсек ООН призывает к независимому расследованию
Вторник, 25 мая 2021, 01:20
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Источник: Заявление представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика, цитирует Интерфакс-Украина
Дословно: "Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого возмутительного инцидента и призывает все вовлеченные в него стороны сотрудничать с таким расследованием".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
- Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
- Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.