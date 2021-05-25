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Задержание Протасевича: генсек ООН призывает к независимому расследованию

Вторник, 25 мая 2021, 01:20

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Источник: Заявление представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика, цитирует Интерфакс-Украина

Дословно: "Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого возмутительного инцидента и призывает все вовлеченные в него стороны сотрудничать с таким расследованием".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Темы: БеларусьООНавиа


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