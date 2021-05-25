Задержание Протасевича: генсек ООН призывает к независимому расследованию

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Источник: Заявление представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика, цитирует Интерфакс-Украина

Дословно: "Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого возмутительного инцидента и призывает все вовлеченные в него стороны сотрудничать с таким расследованием".

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