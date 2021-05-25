Військові в Малі арештували тимчасових президента і прем'єра – АР

У Малі військові арештували тимчасових президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уане.

Джерело: АР із посиланням на заяву Африканського союзу

Деталі: Після відставки уряду тимчасовий президент сформував новий.

Імовірно, нову хвилю обурення викликало те, що до нового уряду не включили міністра внутрішніх справ Модібо Коне і міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками так званої хунти.

Причин їхнього виключення не було вказано.

Як наслідок, на вулицях столиці Малі Бамако почалися масові заворушення.

Нагадаємо: Місія Організації Об'єднаних Націй у Малі заявила у квітні, що внаслідок нападу терористів на її базу в місті Агелхок загинули четверо миротворців.