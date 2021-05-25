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Военные в Мали арестовали временных президента и премьера – АР

Вторник, 25 мая 2021, 02:30
Военные в Мали арестовали временных президента и премьера – АР

В Мали военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане.

Источник: AP со ссылкой на заявление Африканского союза

Детали: После отставки правительства временный президент сформировал новый.

Вероятно, новую волну возмущения вызвало то, что в новое правительство не включили министра внутренних дел Модибо Коне и министра обороны саду Камара, которые являются сторонниками так называемой хунты.

Причин исключения не было указано.

Как следствие, на улицах столицы Мали Бамако начались массовые беспорядки.

Напомним: Миссия Организации Объединенных Наций в Мали в апреле заявила, что в результате нападения террористов на ее базу в городе Агелхок погибли четверо миротворцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мали
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