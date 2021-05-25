Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Военные в Мали арестовали временных президента и премьера – АР

Вторник, 25 мая 2021, 02:30

В Мали военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане.

Источник: AP со ссылкой на заявление Африканского союза

Детали: После отставки правительства временный президент сформировал новый.

Вероятно, новую волну возмущения вызвало то, что в новое правительство не включили министра внутренних дел Модибо Коне и министра обороны саду Камара, которые являются сторонниками так называемой хунты.

Причин исключения не было указано.

Как следствие, на улицах столицы Мали Бамако начались массовые беспорядки.

Напомним: Миссия Организации Объединенных Наций в Мали в апреле заявила, что в результате нападения террористов на ее базу в городе Агелхок погибли четверо миротворцев.

Темы: Мали


powered by lun.ua
Главное сегодня

Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

ВидеоО возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"

ВидеоБелорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича

Украина перенаправит все рейсы в обход Беларуси – Данилов

Лондон намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair

Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью

Все новости...
Мали
В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца
ИГИЛ взяла ответственность за убийство 50 военных в Мали
Украина направляет в Мали военных для участия в миссии ООН
Последние новости
02:30
Военные в Мали арестовали временных президента и премьера – АР
01:55
США и Россия провели консультации по вопросам безопасности перед запланированным саммитом
01:20
Задержание Протасевича: генсек ООН призывает к независимому расследованию
00:50
ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета с Протасевичем – СМИ
00:18
фотоРоссийские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"
23:45
Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только
23:32
ЕС поддержал запрет на полеты белорусским авиакомпаниям в Евросоюз
23:09
ВидеоО возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"
22:24
Новости экономки: возможные санкции СНБО по "земельным махинаторам" и авиасообщение с Беларусью
22:21
Минэкономики хочет вдвое увеличить госпомощь аграриям в 2022 году
Все новости...