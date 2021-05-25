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Японія прискорює вакцинацію через спалахи коронавірусу

Вівторок, 25 травня 2021, 03:06
Японія прискорює вакцинацію через спалахи коронавірусу

Японія розпочала прискорену програму масової вакцинації в Токіо та Осаці через спалахи коронавірусу в цих містах.

Джерело: ВВС

Деталі: Військові створили центри, у яких можуть робити тисячі щеплень. Пріоритет надають людям похилого віку.

Загалом через пізнє розгортання національної кампанії з вакцинації в Японії повністю вакциновані близько 1,9% населення.

Як повідомляється, у країні через великі ковід-спалахи у деяких лікарнях закінчуються місця і кисневі точки.

На тлі такої ситуації заплановані на липень Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести.

Нагадаємо: У Японії зафіксували в лютому нову мутацію коронавірусу COVID-19, яка відрізняється від штамів, що раніше з'явилися у світі.

Теми: Японіявакцинаціякоронавірус
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