Японія прискорює вакцинацію через спалахи коронавірусу
Вівторок, 25 травня 2021, 03:06
Японія розпочала прискорену програму масової вакцинації в Токіо та Осаці через спалахи коронавірусу в цих містах.
Джерело: ВВС
Деталі: Військові створили центри, у яких можуть робити тисячі щеплень. Пріоритет надають людям похилого віку.
Загалом через пізнє розгортання національної кампанії з вакцинації в Японії повністю вакциновані близько 1,9% населення.
Як повідомляється, у країні через великі ковід-спалахи у деяких лікарнях закінчуються місця і кисневі точки.
На тлі такої ситуації заплановані на липень Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести.
Нагадаємо: У Японії зафіксували в лютому нову мутацію коронавірусу COVID-19, яка відрізняється від штамів, що раніше з'явилися у світі.