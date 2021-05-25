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Япония ускоряет вакцинацию через вспышек коронавируса

Вторник, 25 мая 2021, 03:06
Япония ускоряет вакцинацию через вспышек коронавируса

Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке через вспышки коронавируса в этих городах.

Источник: ВВС

Детали: Военные создали центры, в которых могут делать тысячи прививок. Приоритет предоставляют пожилым людям.

В общем, из-за позднего развертывания национальной кампании по вакцинации в Японии полностью вакцинированы около 1,9% населения.

Как сообщается, в стране из-за больших ковид-вспышек в некоторых больницах заканчиваются места и кислородные точки.

На фоне такой ситуации запланированые на июль Олимпийские игры в Токио могут перенести.

Напомним: В Японии зафиксировали в феврале новую мутацию коронавируса COVID-19, которая отличается от штаммов, ранее появившихся в стране, Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Темы: Япониявакцинациякоронавирус
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