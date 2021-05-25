Байден вимагає звільнення Протасевича і "сотень політичних в'язнів" режиму Лукашенка

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав вимушену посадку літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича "запереченням міжнародних норм" і засуджує подібні інциденти.

Джерело: Пресслужба Білого дому

Пряма мова: "США приєднуються до країн усього світу, вимагаючи його (Протасевича – ред.) звільнення, а також звільнення сотень політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенко".

"Я приєднуюсь до багатьох закликів провести міжнародне розслідування для з'ясування усіх фактів справи".

Деталі: Байден привітав новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів, і попросив свою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних у тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками, партнерами та міжнародними організаціями.

Крім того, президент США запевнив у беззаперечній підтримці народу Білорусі у його боротьбі.

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