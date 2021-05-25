Байден вимагає звільнення Протасевича і "сотень політичних в'язнів" режиму Лукашенка
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав вимушену посадку літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича "запереченням міжнародних норм" і засуджує подібні інциденти.
Джерело: Пресслужба Білого дому
Пряма мова: "США приєднуються до країн усього світу, вимагаючи його (Протасевича – ред.) звільнення, а також звільнення сотень політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенко".
"Я приєднуюсь до багатьох закликів провести міжнародне розслідування для з'ясування усіх фактів справи".
Деталі: Байден привітав новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів, і попросив свою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних у тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками, партнерами та міжнародними організаціями.
Крім того, президент США запевнив у беззаперечній підтримці народу Білорусі у його боротьбі.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
- Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.