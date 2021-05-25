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Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

Вторник, 25 мая 2021, 04:40
Байден требует освобождения Протасевича и сотен политических заключенных режима Лукашенко

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вынужденную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича "отрицанием международных норм" и осуждает подобные инциденты.

Источник: Пресс-служба Белого дома

Прямая речь: "США присоединяются к странам всего мира, требуя его (Протасевича – ред.) освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенко".

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех обстоятельств дела".

Детали: Байден поздравил новость о том, что Европейский Союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам, и попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с Европейским Союзом, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

Кроме того, президент США заверил в беспрекословной поддержке народа Беларуси в его борьбе.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Украинская правда

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Темы: БайденСШАБеларусь
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