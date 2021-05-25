Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вынужденную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича "отрицанием международных норм" и осуждает подобные инциденты.

Источник: Пресс-служба Белого дома

Прямая речь: "США присоединяются к странам всего мира, требуя его (Протасевича – ред.) освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенко".

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех обстоятельств дела".

Детали: Байден поздравил новость о том, что Европейский Союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам, и попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с Европейским Союзом, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

Кроме того, президент США заверил в беспрекословной поддержке народа Беларуси в его борьбе.

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