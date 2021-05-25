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Для боротьби з кліматичними змінами NASA створює "Обсерваторію системи Землі"

Вівторок, 25 травня 2021, 07:19

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA розробить "Обсерваторію системи Землі" для відстежування змін клімату і стихійних лих.

Джерело: NASA

Пряма мова глави NASA Білла Нельсона: "За останні три десятиліття більша частина того, що ми дізналися про клімат, як він змінюється на Землі, базується на супутникових спостереженнях та дослідженнях NASA.

Нова "Обсерваторію системи Землі" розширить цю роботу, забезпечивши світові безпрецедентне розуміння кліматичної системи нашої планети, озброївши нас даними нового покоління, критично важливими для пом'якшення змін клімату і захисту наших громад від стихійних лих".

Деталі: Завдяки "Обсерваторію системи Землі" кожен супутник буде розроблений так, щоб доповнювати інший.

У такий спосіб можна буде створити цілісний тривимірний вигляд Землі у форматі 3D – від гірських порід до атмосфери.

Як повідомляє NASA, "Обсерваторію системи Землі" матиме практичне значення у питаннях пом’якшення наслідків стихійних лих, у боротьбі з лісовими пожежами та вдосконаленні сільськогосподарських процесів у реальному часі.

Нині NASA розпочинає роботу над створенням "Обсерваторію системи Землі" спільно з Індійською організацією космічних досліджень (ISRO), радіолокаційні системи якої можуть вимірювати зміни на поверхні Землі менше пів дюйма (15 мм).

Українська правда
Теми: космос


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