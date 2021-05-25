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Для борьбы с климатическими изменениями NASA создает "Обсерваторию системы Земли"

Вторник, 25 мая 2021, 07:19

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA разработает "Обсерваторию системы Земли" для отслеживания изменений климата и стихийных бедствий.

Источник: NASA

Прямая речь главы NASA Билла Нельсона: "За последние три десятилетия большая часть того, что мы узнали о климате, как он меняется на Земле, базируется на спутниковых наблюдениях и исследованиях NASA.

Новая "Обсерватория системы Земли" расширит эту работу, обеспечив миру беспрецедентное понимание климатической системы нашей планеты, вооружив нас данными нового поколения, критически важными для смягчения изменений климата и защиты наших общин от стихийных бедствий".

Детали: Благодаря "Обсерваторию системы Земли" каждый спутник будет разработан так, чтобы дополнять другой.

Таким образом, можно будет создать целостный трехмерный вид Земли в формате 3D - от горных пород в атмосферу.

Как сообщает NASA, "Обсерватория системы Земли" будет иметь практическое значение в вопросах смягчения последствий стихийных бедствий, в борьбе с лесными пожарами и в совершенствовании сельскохозяйственных процессов в реальном времени.

Сейчас NASA начинает работу над созданием "Обсерваторию системы Земли" совместно с Индийской организацией космических исследований (ISRO), радиолокационные системы которой могут измерять изменения на поверхности Земли меньше половины дюйма (15 мм).

Украинская правда
Темы: космос


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