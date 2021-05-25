Першу дозу вакцини в Україні отримали майже 982 тисячі осіб: акцент на другій
У понеділок 24 травня 14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу в Україні: одну дозу вакцини отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: В останній тиждень кількість щеплених першою дозою в Україні наближається до мільйона, але акцент іде на повторне щеплення тих, хто отримав першу дозу вакцини раніше.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали обидві дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 1 068 195 щеплень (уколів) проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.
Протягом останньої доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.
Станом на 25 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.