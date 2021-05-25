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Першу дозу вакцини в Україні отримали майже 982 тисячі осіб: акцент на другій

Вівторок, 25 травня 2021, 09:09
УП

У понеділок 24 травня 14 056  людей щеплено проти COVID-19 за добу в Україні: одну дозу вакцини отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: В останній тиждень кількість щеплених першою дозою в Україні наближається до мільйона, але акцент іде на повторне щеплення тих, хто отримав першу дозу вакцини раніше. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них першу дозу отримали  981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали обидві дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 068 195 щеплень (уколів) проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.

 
МОЗ

Протягом останньої доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.

Станом на 25 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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