Першу дозу вакцини в Україні отримали майже 982 тисячі осіб: акцент на другій

У понеділок 24 травня 14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу в Україні: одну дозу вакцини отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В останній тиждень кількість щеплених першою дозою в Україні наближається до мільйона, але акцент іде на повторне щеплення тих, хто отримав першу дозу вакцини раніше.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали обидві дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 068 195 щеплень (уколів) проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.

МОЗ

Протягом останньої доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.

Станом на 25 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.