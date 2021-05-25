Первую дозу вакцины в Украине получили почти 982 тысяч человек: акцент на второй
В понедельник 24 мая 14 056 человек привито против COVID-19 за сутки в Украине: одну дозу вакцины получили 3 618 человек, полностью иммунизированы – 10 438 человека.
Источник: Министерство охраны здоровья
Детали: В последнюю неделю количество привитых первой дозой в Украине приближается к миллиону, но акцент идет на повторную прививку тех, кто получил первую дозу вакцины раньше.
С начала прививочной кампании привито 981 972 человека, из них первую дозу получили 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили обе дозы – 86 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего сделано 1 068 195 прививок (уколов) проти коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.
В последние сутки работали 255 мобильных бригад, 343 пункты прививки.
По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.