Справи Майдану: повідомили про підозру ексінспектору ДАІ

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому інспектору одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в місті Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні неправдивого протоколу.

Джерело: Офіс генпрокурора



Деталі: За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адміправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.



У подальшому на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом.



Водночас, слідство встановило, що притягнутий до відповідальності не брав участі в автопробігу та взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.

