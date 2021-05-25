Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дела Майдана: сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ

Вторник, 25 мая 2021, 10:37
Дела Майдана: сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ
иллюстративное фото

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему инспектору одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в городе Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении ложного протокола.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, бывший правоохранитель 14 января 2014 года составил протокол в отношении лица о якобы совершении админнарушении о невыполнении водителем требования об остановке во время автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик м. Киева к резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В дальнейшем на основании этого протокола суд привлек лицо к административной ответственности и лишил права управления транспортным средством.

В то же время, следствие установило, что привлеченный к ответственности не участвовал в автопробеге и вообще не имел водительского удостоверения, о чем было известно правоохранителю на момент составления протокола.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
Все новости...
Реклама: