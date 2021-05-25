Дела Майдана: сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему инспектору одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в городе Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении ложного протокола.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, бывший правоохранитель 14 января 2014 года составил протокол в отношении лица о якобы совершении админнарушении о невыполнении водителем требования об остановке во время автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик м. Киева к резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В дальнейшем на основании этого протокола суд привлек лицо к административной ответственности и лишил права управления транспортным средством.

В то же время, следствие установило, что привлеченный к ответственности не участвовал в автопробеге и вообще не имел водительского удостоверения, о чем было известно правоохранителю на момент составления протокола.