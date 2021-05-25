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Співголова німецьких "Зелених" підтримав надання Україні зброї

Вівторок, 25 травня 2021, 11:35

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек виступив за надання Україні зброї, щоб вона могла себе захищати.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо країна на кшталт України зазнала нападу, не можна завадити їй захищати себе" - сказав Габек.

Після візиту до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським політик заявив,  що запит керівництваУкраїни про "оборонну зброю" є виправданим.

За його словами, Україні у такому "важко відмовити".

При цьому Габек зазначив, що така позиція не суперечить пацифістський позиції його партії.

Щодо членства в НАТО для України, то політик вважає, що Україні слід запастися терпінням. За його словами, в Альянсі ще немає спільної думки з цього питання, в той час як Україна теж ще не підготовлена.

Однак, за словами Габека, перспективу членства в Альянсі, відкриту на саміті в Бухаресті, "не слід знімати зі столу".

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Теми: НімеччинаУкраїназброя


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