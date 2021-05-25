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Сопредседатель немецких "Зеленых" поддержал предоставление Украине оружия

Вторник, 25 мая 2021, 11:35
Сопредседатель немецких Зеленых поддержал предоставление Украине оружия

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек выступил за предоставление Украине оружия, чтобы она могла себя защищать.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Если страна вроде Украины подверглась нападению, нельзя помешать ей защищать себя", - сказал Габек.

После визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским политик заявил, что запрос украинских властей об "оборонительном оружии" - оправданный.

По его словам, Украине в таком "трудно отказать".

При этом Габек отметил, что такая позиция не противоречит пацифистской позиции его партии.

Что касается членства в НАТО для Украины, то политик считает, что Украине следует запастись терпением. По его словам, у Альянса еще нет единого мнения по этому вопросу, в то время как Украина тоже еще не подготовлена.

Однако, по словам Габека, перспективу членства в Альянсе, открытую на саммите в Бухаресте, "не следует сбрасывать со счетов".

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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