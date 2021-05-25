Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генеральний секретар ОБСЄ відвідає Україну

Вівторок, 25 травня 2021, 11:52
Генеральний секретар ОБСЄ відвідає Україну
Фото osce.org

Цього тижня генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями України та поїздки на схід країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт ОБСЄ.

Під час візиту Шмід планує провести переговори з чиновниками вищого рівня, включаючи віцепрем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та Дмитра Разумкова, голову українського парламенту.

Основна тема переговорів – криза на сході України та навколо неї, а також шляхи посилення співпраці між ОБСЄ та Україною.

Під час свого візиту генеральний секретар також зустрінеться з працівниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Вона також зустрінеться з представниками міжнародних гуманітарних організацій, а також з представниками громадянського суспільства та молодіжними активістами.

Хельга Шмід також планує відвідати східну Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію в районах, що постраждали від конфлікту.

Теми: ОБСЄУкраїнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: