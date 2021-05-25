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Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Украину

Вторник, 25 мая 2021, 11:52
Фото osce.org

На этой неделе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит Украину для встреч с высокопоставленными чиновниками и поездки на восток страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Во время визита Шмид планирует провести переговоры с чиновниками высшего уровня, включая вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и Дмитрия Разумкова, главу украинского парламента.

Основная тема переговоров - кризис на востоке Украины и вокруг нее, а также пути усиления сотрудничества между ОБСЕ и Украины.

Во время своего визита генеральный секретарь встретится с работниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Она также встретится с представителями международных гуманитарных организаций, а также с представителями гражданского общества и молодежными активистами.

Хельга Шмид также планирует посетить восточную Украину, чтобы воочию увидеть ситуацию в районах, пострадавших от конфликта.

Темы: ОБСЕУкраинаДонбасс


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