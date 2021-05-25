В Одесі затримали директора комунального підприємства міськради
Вівторок, 25 травня 2021, 11:58
На хабарі в 50 тисяч гривень за підписання договору затримали директора комунального підприємства Одеської міської ради.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
Деталі: Відомо, що за хабар директор обіцяв передати в оренду приміщення площею 200 кв м.
Посадовця затримали під час отримання коштів, силовики вилучили всю суму.
Відкрито справу за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" ККУ.
Українська правда