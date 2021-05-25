В Одесі затримали директора комунального підприємства міськради

На хабарі в 50 тисяч гривень за підписання договору затримали директора комунального підприємства Одеської міської ради.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Відомо, що за хабар директор обіцяв передати в оренду приміщення площею 200 кв м.

Посадовця затримали під час отримання коштів, силовики вилучили всю суму.

Відкрито справу за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" ККУ.