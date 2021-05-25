В Одессе задержали директора коммунального предприятия горсовета

На взятке в 50 тысяч грн за подписание договора задержали директора коммунального предприятия Одесского городского совета.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Известно, что за взятку директор обещал передать в аренду помещение площадью 200 кв м.

Чиновника задержали при получении средств, силовики изъяли всю сумму. Возбуждено дело по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК.