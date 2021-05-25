В Одессе задержали директора коммунального предприятия горсовета
Вторник, 25 мая 2021, 11:58
На взятке в 50 тысяч грн за подписание договора задержали директора коммунального предприятия Одесского городского совета.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции
Детали: Известно, что за взятку директор обещал передать в аренду помещение площадью 200 кв м.
Чиновника задержали при получении средств, силовики изъяли всю сумму. Возбуждено дело по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК.
Украинская правда