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Грузія з 1 червня відкриє сухопутні кордони

Вівторок, 25 травня 2021, 13:07

За рішенням Координаційної ради при уряді Грузії, з 1 червня Грузія відкриє сухопутні кордони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Перетнути кордон зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 або ж мають документ, що підтверджує проведення ПЛР-тесту з негативним результатом.

ПЛР-тест має бути проведений не раніше 72 годин до в'їзду до Грузії. Однак в такому випадку протягом наступних 72 годин (після приїзду) потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест.

Крім того, туристам рекомендується придбати медичну страховку, яка покриє всі випадки, пов'язані з COVID-19.

До переліку країн, громадяни або резиденти яких можуть в'їхати до Грузії при наявності негативного ПЛР-тесту, додані: Канада, Японія, Кувейт, Південна Корея, Китай, Молдова, Оман.

Теми: ГрузіякордонCovid-2019


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