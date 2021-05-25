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Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Вторник, 25 мая 2021, 13:07
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

По решению Координационного совета при правительстве Грузии, с 1 июня страна откроет сухопутные границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Пересечь границу смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 или имеют документ, подтверждающий проведение ПЦР-теста с отрицательным результатом.

ПЦР-тест должен быть проведен не ранее 72 часов до въезда в Грузию. Однако в таком случае в течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один ПЦР-тест.

Кроме того, туристам рекомендуется приобрести медицинскую страховку, которая покроет все случаи, связанные с COVID-19.

В перечень стран, граждане или резиденты которых могут въехать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста, добавлены: Канада, Япония, Кувейт, Южная Корея, Китай, Молдова, Оман.

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Темы: ГрузияграницаCovid-2019
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