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В Чорному морі провели навчання: звільняли захоплене "терористами" судно

Вівторок, 25 травня 2021, 13:06
Тут і далі фото СБУ

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "В Одеській області пройшли масштабні антидиверсійні навчання. Метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури".

 

Деталі: За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний.

Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно, тримала у "заручниках" його екіпаж і висунула вимоги.

 

Антитерористична операція на захопленому судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Штурмові групи спецпідрозділу СБУ "Альфа" нейтралізували диверсантів і звільнили "заручників".

Повідомляється, що заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і в складних погодних умовах.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів, Одеського припортового заводу та представники органів місцевої влади.

Теми: СБУЧорне моретероризм


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