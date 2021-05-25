В Чорному морі провели навчання: звільняли захоплене "терористами" судно
Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "В Одеській області пройшли масштабні антидиверсійні навчання. Метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури".
Деталі: За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний.
Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно, тримала у "заручниках" його екіпаж і висунула вимоги.
Антитерористична операція на захопленому судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Штурмові групи спецпідрозділу СБУ "Альфа" нейтралізували диверсантів і звільнили "заручників".
Повідомляється, що заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і в складних погодних умовах.
У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів, Одеського припортового заводу та представники органів місцевої влади.