В Черном море провели учения: освобождали захваченное "террористами" судно

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Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "В Одесской области прошли масштабные антидиверсионные учения. Целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры".

Детали: По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный.

Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно, держала в "заложниках" его экипаж и выдвинула требования.

Антитеррористическая операция на захваченном судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Штурмовые группы спецподразделения СБУ "Альфа" нейтрализовали диверсантов и освободили "заложников".

Сообщается, что мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и в сложных погодных условиях.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, ВСУ, Нацгвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов, Одесского припортового завода и представители органов местной власти.